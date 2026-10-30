Автобус с туристами разбился в Египте: 3 погибших, среди раненых есть россияне

В Египте при столкновении пассажирского автобуса с груженным песком грузовиком на дороге Хургада — Рас-Гарб недалеко от района Джабаль-эз-Зейт пострадали пятеро иностранных туристов: трое граждан России, француз и итальянец, сообщает almasryalyoum .

Всего в аварии, произошедшей утром в пятницу примерно в 10 километрах от Джабаль-эз-Зейт по направлению к городу Рас-Гарб, погибли 3 человека, еще 25 получили травмы различной степени тяжести, среди раненых туристов есть трое россиян.

О происшествии сразу уведомили профильные ведомства: кареты скорой помощи и спецслужбы выехали на место, пострадавшим оказали медицинскую помощь и доставили их в больницы, а также приняли меры для транспортировки погибших.

Компетентные органы продолжают выясняют все обстоятельства случившегося.

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