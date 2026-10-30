сегодня в 15:13

В Ступино обсудили безопасность дорог и подготовку к зиме

Комиссия по безопасности дорожного движения 28 октября в Ступино подвела итоги аварийности за девять месяцев 2026 года и обсудила готовность дорожных служб к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание прошло под председательством заместителя главы округа Максима Жукова. В нем участвовали представители 16-го батальона и 7-й роты ДПС, Ступинского отдела Госавтоинспекции, дорожно-эксплуатационных предприятий и профильных служб.

За девять месяцев 2026 года в округе зарегистрировали 986 ДТП. Количество учетных аварий снизилось на 34,9%, число погибших — втрое, раненых — на 34,8%. Тяжесть последствий ДТП снизилась до 8,7%.

Снижение аварийности отметили по всем основным видам ДТП: наездам на пешеходов, съездам с дороги и столкновениям. Число происшествий с участием нетрезвых водителей сократилось до двух. За отчетный период произошло четыре ДТП с участием детей.

Комиссия обсудила готовность дорожных предприятий к зиме, обеспечение безопасного и бесперебойного движения, своевременную уборку снега и устранение скользкости по требованиям ГОСТ. Руководителям подрядных организаций поручили усилить контроль за содержанием дорог и внутридворовых территорий.

Участники рассмотрели более 20 обращений жителей с порталов «Добродел» и «ППМО», а также с личных приемов. Они касались установки искусственных неровностей и дорожных знаков, обустройства пешеходных переходов и ограничения скорости.

Максим Жуков поручил профильным службам контролировать исполнение решений и усилить работу по обеспечению безопасности движения в осенне-зимний период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.