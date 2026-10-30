Собаки из Ногинского приюта будут искать хозяев на выставке в Москве

Фонд «Подарок судьбы» проведет 4 ноября в московском креативном кластере ARTPLAY выставку-пристройство #всемпособаке. Новых хозяев будут искать 70 собак и 40 кошек, в том числе Саливан и Милли из Ногинского муниципального приюта.

Рыжему Саливану, которого также называют Сали и Хитрым Лисом, около двух лет. У него стройное телосложение, блестящая шерсть медового оттенка и янтарные глаза. Он любит обниматься, охотно учит команды за лакомство и хорошо ходит на поводке.

Милли — активная собака с выразительными бровями. Она любит прогулки и изучать новые места, уверенно ведет себя на поводке, легко запоминает команды.

Все животные на выставке здоровы, социализированы, привиты и обработаны от паразитов. Будущим владельцам предстоит пройти собеседование с опекуном и заключить договор ответственного содержания. Для этого потребуется паспорт. Фонд подготовит подарки и окажет поддержку по вопросам адаптации, воспитания и ухода за питомцем.

Посетители, которые пока не готовы забрать животное домой, смогут пообщаться с питомцами. Также можно передать приютам корма, медикаменты и амуницию для собак и кошек.

Вход бесплатный, но необходима регистрация: vsemposobake.timepad.ru/event/4232157. При регистрации организаторы просят отключить VPN.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.