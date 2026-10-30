Клавдия Баранова из Можайского округа отметила 104-летие

Клавдию Баранову поздравила заместитель заведующего территориальным отделом «Бородинский-Уваровский» управления по работе с подведомственными территориями Раиса Голубева. От имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева, председателя совета депутатов Василия Овчинникова и от себя лично она пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Ветерану вручили цветы и подарки.

Клавдия Ивановна родилась в селе Поречье в семье участника Гражданской войны. Еще подростком начала работать в колхозе. После переезда в Москву устроилась в отдел кадров компрессорного завода «Борец», но вскоре решила вернуться на родную землю.

В 1939 году она вернулась в Поречье и стала счетоводом в колхозе. В 1942 году, после освобождения Уваровки от немецко-фашистских захватчиков, устроилась налоговым агентом. На этой работе она провела три года, до рождения дочери. Затем 21 год трудилась в продовольственном магазине.

Общий трудовой стаж Клавдии Ивановны составляет 53 года. Коллеги уважали ее за готовность помочь и поддержать, а молодые сотрудники ценили ее мудрость и ответственность.

Клавдия Баранова пережила фашистскую оккупацию и до сих пор с содроганием вспоминает те месяцы. Все три ее брата — Григорий, Александр и Борис Соколовы — воевали на фронте. За работу в военные годы она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.