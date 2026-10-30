Стукалова: Тимма выдал Седоковой доверенность на распоряжение его имуществом

Певица Анна Седокова и семья ее бывшего мужа Яниса Тиммы продолжают споры об имуществе покойного баскетболиста. Адвокат певицы рассказала, как идет судебный процесс, и раскрыла неожиданную новость, сообщает «МК: срочные новости» .

Татьяна Стукалова отметила, что пятничное заседание «прошло в обычном режиме». Седокова представила свои возражения на вновь заявленные со стороны семьи экс-мужа исковые требования по поводу недвижимости.

Также адвокат певицы предъявила в суде доверенности, согласно которым Тимма разрешил тогда еще своей жене распоряжаться его имуществом в течение 20 лет.

«Тимма выдал доверенность Седоковой на распоряжение имуществом на 20 лет», — отметила адвокат артистки.

По словам адковата, эти бумаги не меняют брачный договор, но говорят о волеизъявлении Тиммы и его доверии к Седоковой.

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