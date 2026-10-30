В Наро-Фоминске начали ремонт пешеходной зоны у станции Нара

Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» 30 октября приступили к плановому ремонту посадочных зон на автобусных остановках у железнодорожной станции Нара в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие заменят изношенный бортовой камень и устранят просадки пешеходной зоны у станции Нара. Сейчас сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Наро-Фоминского городского округа готовят подушку основания под покрытие и перекладывают тротуарную плитку.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин пояснил, что ремонт позволит выровнять территорию, вернуть ей эстетичный вид и сделать посадку в общественный транспорт комфортной и безопасной.

Обновление инфраструктуры направлено на повышение качества городской среды и удобства жителей, ежедневно пользующихся общественным транспортом. Работы ведут в плановом порядке с соблюдением технологии укладки покрытия и требований безопасности.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.