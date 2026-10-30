В Наро-Фоминском округе участникам СВО передали средства реабилитации

Сотрудники военного комиссариата Наро-Фоминского округа из числа участников СВО с ограничениями по здоровью получили технические средства реабилитации для обустройства рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Технические средства реабилитации передали сотрудникам военкомата при содействии администрации Наро-Фоминского городского округа. Помощь направлена на обустройство рабочих мест и создание более удобных условий для выполнения повседневных задач.

В перечень вошли клавиатуры с крупными клавишами, увеличительные устройства, подставки для книг и документов, держатели для кружек и столовых приборов, а также утолщители для ручек.

Клавиатуры предназначены для работы за компьютером, увеличительные устройства помогают читать тексты и рассматривать небольшие детали. Подставки позволяют удобно размещать книги и бумаги, утолщители облегчают удержание ручки, а держатели — использование кружек и столовых приборов.

«Данные технические средства реабилитации были приобретены в соответствии с запросом военного комиссариата Наро-Фоминского городского округа», — отметила начальник отдела социального развития Наталья Насекина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.