В Одинцове провели финал чемпионата по игре «Мое Подмосковье»

Мособлдума и региональное отделение «Движения Первых» провели в Одинцовском округе финал третьего областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье». В нем участвовали 63 команды — около 200 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В финал чемпионата-2026 вышли победители отборочного и муниципального туров. Впервые к школьникам присоединились студенты колледжей, для которых выделили отдельную категорию. Организаторы посвятили игру космосу, связав тему с 65-летием полета Юрия Гагарина и 70-летием запуска первого искусственного спутника Земли.

Участников приветствовал председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Жолобов.

«Игра поможет вам полюбить и еще лучше узнать Подмосковье», — сказал он.

Команды прошли три тайма классической настольной игры с вопросами о регионе и три тура космического квиза. За верные ответы они получали жетоны и артефакты, сумма выигрышных фишек определяла результат. После четырех таймов среди школьников лидировала Коломна, среди студентов — Богородский округ. По завершении шести таймов жюри назначило дополнительный, седьмой.

Среди школьников победила команда Красногорска, второе место заняла Коломна, третье — Долгопрудный. Среди студентов первой стала команда Воскресенска, второй — Богородского округа, третьей — Дмитровского муниципального округа.

Награды вручили депутаты Мособлдумы Ольга Ермакова и Александр Зарубин. Ермакова отметила важность знания истории родного края, Зарубин — сплоченность участников.

«Мы выложились на полную, а еще получили удовольствие», — поделились участники команды Красногорска.

«Мы не ожидали, потому что начали не очень хорошо. Мы рады», — сказали победители из Воскресенска.

Победители получили спилс-карты России и Московской области, все участники — памятные подарки.

Мособлдума создала игру в 2023 году для знакомства с историей, культурой и особенностями региона. В нее можно играть в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.