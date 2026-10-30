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Мощный пожар охватил ангары и автомобили в Одинцове днем в пятницу

Происшествия
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»

Днем в Одинцове произошел мощный пожар на улице Восточной. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Огонь охватил ангары, четыре автомобиля, деревянные палеты. Была угроза того, что пожар перекинется на соседние ангары, где хранились газовые баллоны.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные. Они провели разведку и боевое развертывание, после чего приступили к тушению.

В 15:40 возгорание было локализовано. Предварительно, есть один пострадавший. Он получил ожоги тела.

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