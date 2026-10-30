В Москве прошли первые турниры Лиги лидеров недвижимости по русскому бильярду

Группа Родина проводит Лигу лидеров недвижимости по русскому бильярду. Проект объединяет представителей отрасли и знакомит участников с русским бильярдом. В декабре состоится суперфинал соревнований.

Инициатором Лиги выступил совладелец и сооснователь Группы Родина Владимир Щекин. Первые три турнира прошли в Доме русского бильярда «Москва». В них приняли участие собственники и топ-менеджеры девелоперских компаний, представители ведущих брокерских агентств и банковской сферы. По итогам трех встреч Лига объединила более 150 участников.

«Бильярд — это шахматы в движении. Здесь, как и в девелопменте, важно видеть всю картину и просчитывать сразу на много ходов вперед. У нас в отрасли любят эту игру. Поэтому мы решили создать новую площадку для общения и обмена опытом. Уверен, за бильярдным столом будут рождаться не только красивые партии, но и новые успешные бизнес-партнерства», — отметил Владимир Щекин.

По данным столичных властей, за последние 15 лет число занимающихся бильярдом в Москве увеличилось в четыре раза.

До конца года Группа Родина планирует провести еще несколько турниров. В декабре состоится суперфинал с участием чемпионов Лиги, который завершит серию соревнований этого года. По словам Владимира Щекина, проект также должен способствовать дальнейшему развитию русского бильярда в Москве.