Россиянин на камеру рассказал о желании заняться сексом с 8-леткой*

Странный мужчина в форме врача на камеру рассказал о том, как будет заниматься сексом с 8-летней девочкой*. На эту ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Защита прав женщин и детей» .

Мужчина нарядился в форму врача и разыграл сцену, будто к нему на прием пришла маленькая девочка. Он задавал ей вопросы и заявил, что у них «будет секс».

«У тебя сегодня операция, а у меня сегодня будет секс», — сказал мужчина в ролике.

По его словам, лучше он растлит ее*, чем кто-то другой.

Правозащитники отмечают, что неадекват часто выкладывает подобный контент в своем канале. Он также продает рекламу. Правозащитники просят правоохранителей разобраться в ситуации.

* Пропаганда педофилии запрещена в РФ и преследуется по закону

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