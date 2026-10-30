Россиянин на камеру рассказал о желании заняться сексом с 8-леткой*
Странный мужчина в форме врача на камеру рассказал о том, как будет заниматься сексом с 8-летней девочкой*. На эту ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Защита прав женщин и детей».
Мужчина нарядился в форму врача и разыграл сцену, будто к нему на прием пришла маленькая девочка. Он задавал ей вопросы и заявил, что у них «будет секс».
«У тебя сегодня операция, а у меня сегодня будет секс», — сказал мужчина в ролике.
По его словам, лучше он растлит ее*, чем кто-то другой.
Правозащитники отмечают, что неадекват часто выкладывает подобный контент в своем канале. Он также продает рекламу. Правозащитники просят правоохранителей разобраться в ситуации.
* Пропаганда педофилии запрещена в РФ и преследуется по закону
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