Чтобы не было «аллергии»: девочек и мальчиков предложили учить отдельно

Иерей Федор предложил учить девочек и мальчиков по отдельности для повышения демографии. Он считает, что у школьниц начинается «аллергия» из-за совместного обучения, сообщает «Осторожно, Петербург» .

Такой метод иерей призвал ввести со средней школы. Он уверен, что это поможет изменить демографическую ситуацию в России.

«Когда учатся отдельно, у них просто нет негативного опыта восприятия друг друга, потому что в старших классах у девочек одна траектория, у мальчиков — другая, и когда они смешаны, получается отторжение, аллергия», — заявил священнослужитель.

Он также подчеркнул, что на первом курсе никто не думает о создании семьи. Введение раздельной модели может в корне изменить ситуацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.