Мемориальную доску участнику СВО, полковнику Дамиру Давыдову открыли в Балашихе

Мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции, полковнике, кавалере орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и Мужества Дамире Давыдове открыли в микрорайоне Авиаторы в Балашихе. Памятный знак установили на фасаде дома № 6 на улице Кожедуба.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, депутаты Совета депутатов, жители округа и близкие Героя.

«Сегодня мы открываем мемориальную доску в память о Дамире Рафаэлевиче Давыдове. Он с честью выполнил свой воинский долг, до конца оставаясь преданным Родине. Его жизненный путь — пример мужества, стойкости и самоотверженности. И наша прямая обязанность — хранить память о Дамире Рафаэлевиче и обо всех героях, отдавших жизнь за Отечество», — сказал Михаил Объедков.

Дамир Давыдов родился 4 февраля 1969 года в Пензе-19. Работал в Главном ракетно-артиллерийском управлении Министерства обороны Российской Федерации начальником управления снабжения ракетами и боеприпасами. Дамир Рафаильевич погиб 9 июня 2026 года.

«В нашей жизни и в нашей памяти он останется навсегда. Еще в далекой юности он выбрал свою профессию — защищать Родину. Все эти годы он пополнял знания, совершенствовал навыки и был образцом беззаветной преданности Родине. Он искренне любил своих родных — детей, родителей, был заботливым командиром, умелым руководителем и по-настоящему прекрасным человеком», — рассказал друг семьи героя Айдар Нигметьянов.

В Балашихе ведется системная работа по увековечиванию памяти павших Героев. В их честь открываются мемориальные доски, создаются муралы, улицы и школы получают имена Героев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.