Руководство Лыткаринской больницы ответило на вопросы жителей

Жители Лыткарина обсудили с руководством городской больницы доступность медицинской помощи и капремонт хирургического корпуса на приеме выездной администрации в корпусе 1 гимназии № 4, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На открытом приеме жители задали вопросы о записи к специалистам, проведении обследований, работе городских поликлиник и капитальном ремонте хирургического корпуса Лыткаринской больницы.

В обсуждении участвовали руководство больницы и Андрей Петров — начальник отдела контроля за текущей деятельностью учреждений и работы с обращениями граждан № 3 ГКУЗ Московской области «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области».

«Организацию медицинской помощи необходимо оценивать прежде всего с позиции пациента. Для человека важно своевременно попасть к специалисту, пройти необходимые обследования, получить лечение и понятные разъяснения по своему здоровью. Такие встречи позволяют напрямую услышать жителей, подробно разобрать каждую ситуацию и определить, какие меры необходимо принять», — отметил главный врач Лыткаринской больницы Сергей Андреев.

Все обращения зафиксировали. Вопросы, которые не удалось решить во время приема, передали профильным специалистам для дальнейшей проработки. Заявители получат обратную связь по итогам рассмотрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.