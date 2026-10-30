В Подмосковье обсудили ведение информационной системы для проведения экзаменов

Муниципальные технические специалисты 30 октября приняли участие в совещании по работе с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА). Встреча прошла в Региональном центре обработки информации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники регионального совещания рассмотрели требования информационной безопасности при работе с РИС ГИА и нормативные документы, регулирующие сбор и внесение сведений. Технические специалисты муниципального уровня, отвечающие за работу с системой, ознакомились с ее структурой и особенностями заполнения разделов.

Отдельное внимание уделили актуальности, полноте и достоверности данных об образовательных организациях, пунктах проведения экзаменов, участниках и работниках, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации. Участники также обсудили своевременное обновление сведений и соблюдение сроков их внесения.

Корректное ведение системы необходимо для качественного планирования экзаменов и снижения риска организационных и технических ошибок при их проведении.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.