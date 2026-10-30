Школьники из Королева презентовали проект-финалист Всероссийской премии «ШУМ»

Школьники из Королева презентовали проект, вышедший в финал Всероссийской премии «ШУМ». Презентация прошла на третьего областного Чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье».

Школьники из Королева Леонид Романов и Степан Касьянов презентовали свой проект, вышедший в финал Всероссийской премии «ШУМ».

Ученики гимназии 9 Королева Леонид и Степан приняли участие в третьем областном чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье» в качестве почетных гостей. Ключевой темой Чемпионата в этом году стал космос и именно поэтому ребят пригласили поделиться успешным опытом, продемонстрировать высокие достижения молодежи региона и вдохновить других детей.

Ученики 9 гимназии создали фиджитал-витрину Российской космонавтики и с этим проектом вышли в финал премии «ШУМ».

Ребята создали свой проект для таких же школьников, как они сами. Фиджитал-витрина российской космонавтики — это интерактивная медиаплатформа, объединяющая цифровую платформу с AR-ракетами и физическую витрину ракетоносителей.

Леонид и Степан рассказали о проекте, продемонстрировали работу фиджитал-витрины, показали другие возможности цифровых платформ, в том числе с помощью VR-очков.

Финал третьего областного Чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», которую создала Московская областная Дума в 2023 году, прошел Одинцово. Игра в интерактивной форме знакомит с историей, культурой и уникальными особенностями региона. В нее можно играть в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах региона. В этом году ключевая тема Чемпионата– космос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.