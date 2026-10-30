Школьникам в Коломне показали, как сортируют отходы

Учащиеся Песковской школы посетили комплекс по переработке отходов в городском округе Коломна в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На экскурсии школьники познакомились с технологиями сортировки отходов. Им показали работу оптического, магнитного и баллистического сепараторов, а также пакеторазрывателя.

Ученики узнали, что на каждом этапе процесса ведутся мониторинг и проверка качества сортировки. Такой контроль позволяет максимально возвращать ресурсы в хозяйственный оборот. Экскурсия прошла в формате диалога: подростки задавали вопросы и сравнивали технологии сортировки разных фракций.

По итогам встречи школьники отметили, что переработка — высокотехнологичный процесс. Многие признались, что теперь будут внимательнее относиться к раздельному сбору отходов и расскажут об этом близким. Специалисты комплекса подчеркнули, что такие встречи формируют у детей ответственное отношение к ресурсам.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Среди приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.