Сергей Воропанов поздравил инженеров Подмосковья с Днем инженера

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов в поздравлении с профессиональным праздником отметил вклад инженеров в развитие энергетики и важность сохранения традиций отечественной инженерной школы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Историю российской энергетики создавали выдающиеся инженеры и изобретатели. Павел Яблочков изобрел электрическую свечу, освещавшую улицы европейских городов, Александр Лодыгин — одну из первых практически применимых ламп накаливания. Михаил Доливо-Добровольский заложил основы современных трехфазных электрических систем. Под руководством Глеба Кржижановского разработали план ГОЭЛРО — основу масштабной электрификации страны.

Инженер Роберт Классон реализовал один из передовых энергетических проектов начала XX века. В 1914 году заработала электростанция «Электропередача», использовавшая торф. Построенная линия электропередачи позволила передавать электроэнергию в Москву на расстояние более 70 километров.

«Русская инженерная школа дала миру немало открытий и технических решений, которые определили развитие энергетики на десятилетия вперед. В Подмосковье сегодня реализуются масштабные программы обновления энергетической инфраструктуры, и успех этой работы во многом зависит именно от инженерных кадров», — отметил Сергей Воропанов.

Министр подчеркнул умение инженеров видеть проблему целиком, оценивать последствия решений и отвечать за результат. Он пожелал представителям профессии интересных задач, смелых идей и новых достижений.

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев неоднократно подчеркивал связь технологического лидерства с качеством инженерного образования и ранним интересом к техническим профессиям. Задачей инженерной школы он назвал подготовку людей, способных находить решения, ставить большие цели и достигать их, даже если другим они кажутся невозможными.

В Подмосковье инженеры проектируют энергообъекты, модернизируют котельные, тепловые и электрические сети, внедряют цифровые системы контроля и управления. Их знания и опыт помогают повышать надежность энергоснабжения и обеспечивать устойчивую работу энергокомплекса региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.