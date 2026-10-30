Дмитрий Сватковский проверил ход капремонта домов в четырех округах Подмосковья

Дмитрий Сватковский осмотрел строительные площадки, оценил темпы и качество работ. С главами округов, представителями администраций и подрядчиками он обсудил ключевые этапы выполнения программы капремонта.

В этом году в Раменском округе планируют отремонтировать 41 многоквартирный дом, выполнено 67% объема программы. В Жуковском в план включены 28 домов, выполнено 52% работ; в Люберцах — 182 дома и 33%; в Котельниках — 22 дома и 42%.

«Сейчас погода позволяет оперативно доделать все работы, связанные с капремонтом внутридомовой инженерии и крыш, этим надо пользоваться. Отопительный сезон наступил, и жители в зиму должны уйти в домах с законченными ремонтами», — подчеркнул Дмитрий Сватковский.

Он призвал усилить работу с подрядчиками, привлечь дополнительные бригады для своевременного завершения ремонта и ежедневно контролировать исполнение обязательств. Также он указал на необходимость оперативно отвечать на запросы жителей о качестве и сроках работ.

По итогам осмотра Сватковский дал поручения ускорить отдельные этапы ремонта и усилить взаимодействие с жителями. Ход программы остается на контроле региональных властей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429