В Ленобласти задержали «Лорда Инквизитора» за комментарии о теракте в «Крокусе»

ФСБ нагрянула домой к 48-летнему жителю Ленинградской области, который в комментариях в Сети оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле», сообщает Baza .

По данным следствия, мужчина скрывался в Сети под ником «Лорд Инквизитор». Два с половиной года назад он оставил в одном из проукраинских Telegram-чатов комментарий, где одобрял теракт в «Крокус Сити Холле» и сожалел, что в нем «погибло мало людей».

В отношении жителя Приозерского района было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Силовики нагрянули к нему прямо домой, провели обыски и задержали.

Несмотря на то, что комментарий был оставлен два с половиной года назад, срок давности преступления не истек. Теперь подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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