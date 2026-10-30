Андрей Лазарев поздравил балашихинских волонтеров группы «Сети Федурново»

Депутат Московской областной Думы Андрей Лазарев поздравил волонтеров группы «Сети Федурново» с Днем волонтера и поблагодарил за помощь участникам СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Группа объединила около 30 жителей деревни Федурново и с 2023 года работает на базе сельской библиотеки. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют костюмы «Леший», «Панцирь» и «Вайперхуд», готовят для бойцов сувениры. Многие участницы — жены и матери военнослужащих.

«Когда я на вас смотрю, вижу настоящую семью, ваши искренние, добрые лица. Пока есть такие люди и такие руки, у нас все будет хорошо», — отметил Андрей Лазарев.

На встрече волонтер Светлана Ладецкая рассказала о сыне Алексее с позывным Шкипер, который добровольно заключил контракт в 2023 году. Военнослужащий служит в ВДВ, после ранения прошел лечение и вернулся к выполнению боевых задач. У него двое маленьких детей.

Когда сын отправился на фронт, Светлана присоединилась к волонтерам и начала шить маскировочные костюмы для разведчиков. Вместе с односельчанами она собирает посылки и необходимые вещи для бойцов.

«Я пришла в библиотеку и осталась. Здесь семья — удивительные женщины с золотыми руками и сердцами. Мы помогаем не только моему сыну, но и другим ребятам. Люди всегда откликаются на просьбы», — рассказала Светлана.

Поддержка волонтерских инициатив и семей военнослужащих остается важной частью работы депутатов и партийных активистов. Для участников группы «Сети Федурново» помощь бойцам стала общим делом, а сама библиотека — местом взаимной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.