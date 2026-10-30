Когда стартует «Черная пятница» в 2026 году и что действительно стоит покупать на распродажах

В 2026 году «Черная пятница» в России выпадает на пятницу, 27 ноября. Обычно акция длится три дня, и это будут 27, 28 и 29 ноября. Но единого графика для всех нет, к тому же в ноябре проходит еще и акция «11.11». Чаще всего акции перетекают из одной в другую, многие продлевают распродажу. В этом году на маркетплейсах «Черная пятница» стартует сразу после завершения акции «11.11» — 12 ноября. Акция «11.11», которая предлагает скидки до 90%, уже началась. Сроки и условия лучше уточнять конкретно на каждой платформе или в конкретном магазине. Получается, что скидками магазины будут радовать весь ноябрь и даже в начале декабря.

Косметика и парфюмерия. Часто выгодно брать наборы от люксовых брендов: иногда по цене одного парфюма вы получаете целую линейку ухода. Также скидки бывают на премиальную декоративную косметику.

Товары для дома и мебель . Ритейлеры освобождают склады перед Новым годом. Скидки здесь чаще всего реальные, и можно собрать новогодние подарки (свечи, аромадиффузоры, кухонные аксессуары, пледы, постельное белье и прочее) по выгодным ценам.

Одежда и обувь. В России на ноябрьских распродажах одежду и обувь выбирают чаще всего. Тут лучше фокусироваться на базовом гардеробе и скупать вещи, которые были модны в этом году (в следующем они, скорее всего, будут лежать без дела). Присмотритесь к сезонным вещам.

Товары для хобби и саморазвития. Профессиональные наборы для рисования, музыкальные инструменты, годовые подписки на образовательные платформы или облачные сервисы.

Крупную бытовую технику (холодильники, стиральные машины, посудомойки), роботы-пылесосы прошлых моделей, к которым часто еще в подарок идут полезные расходные материалы.

Электронику . Смартфоны, ноутбуки, телевизоры прошлогодних моделей действительно теряют в цене из-за появления более новых моделей. При этом они не проигрывают в качестве, и если какие-то новые функции не принципиальны, то можно смело покупать технику. Наушники, фитнес-браслеты, умные часы. Роутеры, внешние жесткие диски, игровые аксессуары (гарнитуры, мыши).

Не все товары реально дешевеют в период распродаж. Стоит обращать внимание на следующие вещи:

Вещи с видимым или скрытым браком . Скидка может соблазнить, но устранение дефекта (дырка на джинсах, сломанная молния) может стоить гораздо дороже самой вещи.

Вещи, которые вам не по размеру или не подходят по каким-то параметрам . Не стоит гнаться за скидками и покупать все подряд.

Ноунейм товары. Часто за громкими процентами скрывается маркетинговая уловка: цену сначала искусственно завышают, а потом «снижают». Реальная стоимость такой вещи под вопросом — можно переплатить в разы.

Товары до 1000 рублей. На дешевых товарах процент на баннере особенно легко выглядит внушительно при копеечной экономии в рублях. Сравнивайте итоговую цену с историей, доставкой и предложениями других продавцов.

Свежие флагманы. Топовые смартфоны, ноутбуки, телевизоры редко получают настоящие скидки. Скидки на них рекламные и часто привязаны к промокодам, комплектам, или цена изначально завышена.

Далеко не все становится дешевле в период распродаж. Не стоит покупать на распродажах:

Как проверить скидку на Черную пятницу и не попасться на обман

Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори

За две-три недели до «Черной пятницы» зайдите на маркетплейс. Запишите цену на нужный товар либо сделайте скриншот.

В день распродажи откройте тот же товар и сравните со скриншотом. Если цена почти не изменилась — не считайте зачеркнутый ценник выгодой. Сравнивайте с историей цены и предложениями других продавцов. Важна не величина процента. Важна минимальная итоговая цена с доставкой и гарантией.

Проверьте цену на других площадках. Часто «скидка» на одном маркетплейсе — это обычная цена на другом. Один и тот же товар. Разные ценники. Магия.

Если на свежий флагман заявлена необычно большая скидка — проверьте продавца, модель, региональную версию, гарантию, комплектацию, состояние товара и условия акции. Большая скидка не всегда обман, но всегда требует двойной проверки.