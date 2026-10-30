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Когда стартует «Черная пятница» в 2026 году и что действительно стоит покупать на распродажах

Шпаргалки
Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

Фото - © Сгенерировано ИИ по запросу РИАМО

В материале РИАМО рассказываем, когда в России начнется «Черная пятница», как подготовиться к грандиозным распродажам и какие покупки станут по-настоящему выгодными.

Когда начнется Черная пятница в 2026 году: даты распродаж в России

Максим Блинов

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

В 2026 году «Черная пятница» в России выпадает на пятницу, 27 ноября. Обычно акция длится три дня, и это будут 27, 28 и 29 ноября. Но единого графика для всех нет, к тому же в ноябре проходит еще и акция «11.11». Чаще всего акции перетекают из одной в другую, многие продлевают распродажу. В этом году на маркетплейсах «Черная пятница» стартует сразу после завершения акции «11.11» — 12 ноября. Акция «11.11», которая предлагает скидки до 90%, уже началась. Сроки и условия лучше уточнять конкретно на каждой платформе или в конкретном магазине. Получается, что скидками магазины будут радовать весь ноябрь и даже в начале декабря.

Что выгодно покупать на Черную пятницу: список товаров

Максим Блинов

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Не все товары реально дешевеют в период распродаж. Стоит обращать внимание на следующие вещи:

  • Электронику. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры прошлогодних моделей действительно теряют в цене из-за появления более новых моделей. При этом они не проигрывают в качестве, и если какие-то новые функции не принципиальны, то можно смело покупать технику. Наушники, фитнес-браслеты, умные часы. Роутеры, внешние жесткие диски, игровые аксессуары (гарнитуры, мыши).
  • Крупную бытовую технику (холодильники, стиральные машины, посудомойки), роботы-пылесосы прошлых моделей, к которым часто еще в подарок идут полезные расходные материалы.
  • Товары для хобби и саморазвития. Профессиональные наборы для рисования, музыкальные инструменты, годовые подписки на образовательные платформы или облачные сервисы. 
  • Цифровые продукты. Годовые планы подписок на стриминговые сервисы, редакторы фото/видео, облачные хранилища.
  • Одежда и обувь. В России на ноябрьских распродажах одежду и обувь выбирают чаще всего. Тут лучше фокусироваться на базовом гардеробе и скупать вещи, которые были модны в этом году (в следующем они, скорее всего, будут лежать без дела). Присмотритесь к сезонным вещам.
  • Товары для дома и мебель. Ритейлеры освобождают склады перед Новым годом. Скидки здесь чаще всего реальные, и можно собрать новогодние подарки (свечи, аромадиффузоры, кухонные аксессуары, пледы, постельное белье и прочее) по выгодным ценам.
  • Косметика и парфюмерия. Часто выгодно брать наборы от люксовых брендов: иногда по цене одного парфюма вы получаете целую линейку ухода. Также скидки бывают на премиальную декоративную косметику. 

Какие товары не стоит покупать на Черную пятницу даже со скидкой

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Далеко не все становится дешевле в период распродаж. Не стоит покупать на распродажах:

  • Свежие флагманы. Топовые смартфоны, ноутбуки, телевизоры редко получают настоящие скидки. Скидки на них рекламные и часто привязаны к промокодам, комплектам, или цена изначально завышена.
  • Товары до 1000 рублей. На дешевых товарах процент на баннере особенно легко выглядит внушительно при копеечной экономии в рублях. Сравнивайте итоговую цену с историей, доставкой и предложениями других продавцов.
  • Ноунейм товары. Часто за громкими процентами скрывается маркетинговая уловка: цену сначала искусственно завышают, а потом «снижают». Реальная стоимость такой вещи под вопросом — можно переплатить в разы. 
  • Вещи, которые вам не по размеру или не подходят по каким-то параметрам. Не стоит гнаться за скидками и покупать все подряд.
  • Вещи с видимым или скрытым браком. Скидка может соблазнить, но устранение дефекта (дырка на джинсах, сломанная молния) может стоить гораздо дороже самой вещи.

Как проверить скидку на Черную пятницу и не попасться на обман

Гер Олег / Фотобанк Лори

Фото - © Гер Олег / Фотобанк Лори

За две-три недели до «Черной пятницы» зайдите на маркетплейс. Запишите цену на нужный товар либо сделайте скриншот.

В день распродажи откройте тот же товар и сравните со скриншотом. Если цена почти не изменилась — не считайте зачеркнутый ценник выгодой. Сравнивайте с историей цены и предложениями других продавцов. Важна не величина процента. Важна минимальная итоговая цена с доставкой и гарантией.

Проверьте цену на других площадках. Часто «скидка» на одном маркетплейсе — это обычная цена на другом. Один и тот же товар. Разные ценники. Магия.

Если на свежий флагман заявлена необычно большая скидка — проверьте продавца, модель, региональную версию, гарантию, комплектацию, состояние товара и условия акции. Большая скидка не всегда обман, но всегда требует двойной проверки.

Как подготовиться к Черной пятнице и не потратить лишнего

Фото - © Медиасток.рф

Чтобы покупки на распродажах не стали причиной финансовой ямы, чтобы не отдать деньги мошенникам и не переплатить за ненужные вещи, к распродажам лучше подготовиться.

  1. За две недели до начала распродаж добавьте товары в избранное, чтобы видеть реальную динамику цен.
  2. Составьте список товаров, которые вы хотите приобрести на распродажах. Спланируйте список подарков на Новый год.
  3. Проверяйте URL-адреса магазинов перед оплатой, не переходите по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров.
  4. Привяжите карты, пополните баланс на ту сумму, которую готовы потратить, проверьте адрес доставки и актуальность ПВЗ, чтобы не терять драгоценные минуты, когда товар появится в наличии.
  5. Подпишитесь на рассылки любимых магазинов и проверьте разделы с купонами. Не совершайте покупки на ходу.
  6. Избегайте товаров с подозрительно высокими скидками — продавцы не будут работать в убыток. Также проверяйте условия гарантии и возврата.