Когда стартует «Черная пятница» в 2026 году и что действительно стоит покупать на распродажах
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В материале РИАМО рассказываем, когда в России начнется «Черная пятница», как подготовиться к грандиозным распродажам и какие покупки станут по-настоящему выгодными.
Когда начнется Черная пятница в 2026 году: даты распродаж в России
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
В 2026 году «Черная пятница» в России выпадает на пятницу, 27 ноября. Обычно акция длится три дня, и это будут 27, 28 и 29 ноября. Но единого графика для всех нет, к тому же в ноябре проходит еще и акция «11.11». Чаще всего акции перетекают из одной в другую, многие продлевают распродажу. В этом году на маркетплейсах «Черная пятница» стартует сразу после завершения акции «11.11» — 12 ноября. Акция «11.11», которая предлагает скидки до 90%, уже началась. Сроки и условия лучше уточнять конкретно на каждой платформе или в конкретном магазине. Получается, что скидками магазины будут радовать весь ноябрь и даже в начале декабря.
Что выгодно покупать на Черную пятницу: список товаров
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Не все товары реально дешевеют в период распродаж. Стоит обращать внимание на следующие вещи:
- Электронику. Смартфоны, ноутбуки, телевизоры прошлогодних моделей действительно теряют в цене из-за появления более новых моделей. При этом они не проигрывают в качестве, и если какие-то новые функции не принципиальны, то можно смело покупать технику. Наушники, фитнес-браслеты, умные часы. Роутеры, внешние жесткие диски, игровые аксессуары (гарнитуры, мыши).
- Крупную бытовую технику (холодильники, стиральные машины, посудомойки), роботы-пылесосы прошлых моделей, к которым часто еще в подарок идут полезные расходные материалы.
- Товары для хобби и саморазвития. Профессиональные наборы для рисования, музыкальные инструменты, годовые подписки на образовательные платформы или облачные сервисы.
- Цифровые продукты. Годовые планы подписок на стриминговые сервисы, редакторы фото/видео, облачные хранилища.
- Одежда и обувь. В России на ноябрьских распродажах одежду и обувь выбирают чаще всего. Тут лучше фокусироваться на базовом гардеробе и скупать вещи, которые были модны в этом году (в следующем они, скорее всего, будут лежать без дела). Присмотритесь к сезонным вещам.
- Товары для дома и мебель. Ритейлеры освобождают склады перед Новым годом. Скидки здесь чаще всего реальные, и можно собрать новогодние подарки (свечи, аромадиффузоры, кухонные аксессуары, пледы, постельное белье и прочее) по выгодным ценам.
- Косметика и парфюмерия. Часто выгодно брать наборы от люксовых брендов: иногда по цене одного парфюма вы получаете целую линейку ухода. Также скидки бывают на премиальную декоративную косметику.
Какие товары не стоит покупать на Черную пятницу даже со скидкой
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Далеко не все становится дешевле в период распродаж. Не стоит покупать на распродажах:
- Свежие флагманы. Топовые смартфоны, ноутбуки, телевизоры редко получают настоящие скидки. Скидки на них рекламные и часто привязаны к промокодам, комплектам, или цена изначально завышена.
- Товары до 1000 рублей. На дешевых товарах процент на баннере особенно легко выглядит внушительно при копеечной экономии в рублях. Сравнивайте итоговую цену с историей, доставкой и предложениями других продавцов.
- Ноунейм товары. Часто за громкими процентами скрывается маркетинговая уловка: цену сначала искусственно завышают, а потом «снижают». Реальная стоимость такой вещи под вопросом — можно переплатить в разы.
- Вещи, которые вам не по размеру или не подходят по каким-то параметрам. Не стоит гнаться за скидками и покупать все подряд.
- Вещи с видимым или скрытым браком. Скидка может соблазнить, но устранение дефекта (дырка на джинсах, сломанная молния) может стоить гораздо дороже самой вещи.
Как проверить скидку на Черную пятницу и не попасться на обман
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За две-три недели до «Черной пятницы» зайдите на маркетплейс. Запишите цену на нужный товар либо сделайте скриншот.
В день распродажи откройте тот же товар и сравните со скриншотом. Если цена почти не изменилась — не считайте зачеркнутый ценник выгодой. Сравнивайте с историей цены и предложениями других продавцов. Важна не величина процента. Важна минимальная итоговая цена с доставкой и гарантией.
Проверьте цену на других площадках. Часто «скидка» на одном маркетплейсе — это обычная цена на другом. Один и тот же товар. Разные ценники. Магия.
Если на свежий флагман заявлена необычно большая скидка — проверьте продавца, модель, региональную версию, гарантию, комплектацию, состояние товара и условия акции. Большая скидка не всегда обман, но всегда требует двойной проверки.
Как подготовиться к Черной пятнице и не потратить лишнего
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Чтобы покупки на распродажах не стали причиной финансовой ямы, чтобы не отдать деньги мошенникам и не переплатить за ненужные вещи, к распродажам лучше подготовиться.
- За две недели до начала распродаж добавьте товары в избранное, чтобы видеть реальную динамику цен.
- Составьте список товаров, которые вы хотите приобрести на распродажах. Спланируйте список подарков на Новый год.
- Проверяйте URL-адреса магазинов перед оплатой, не переходите по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров.
- Привяжите карты, пополните баланс на ту сумму, которую готовы потратить, проверьте адрес доставки и актуальность ПВЗ, чтобы не терять драгоценные минуты, когда товар появится в наличии.
- Подпишитесь на рассылки любимых магазинов и проверьте разделы с купонами. Не совершайте покупки на ходу.
- Избегайте товаров с подозрительно высокими скидками — продавцы не будут работать в убыток. Также проверяйте условия гарантии и возврата.