Нарколог Подмосковья объяснил, как малые дозы алкоголя повреждают сосуды

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о риске поражения сосудов даже при употреблении небольших доз алкоголя. Разъяснения прозвучали в рамках проходящей в регионе Недели борьбы с инсультом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере объяснили, почему даже небольшие дозы спиртного могут привести к поражению сосудов и инсульту.

«Сразу после употребления алкоголя артерии и капилляры расширяются, но организм сразу включает защитный механизм. Вслед за расширением сосудов выброс адреналина и гормонов стресса вызывает их резкий спазм и скачки давления. Такие постоянные перепады от расширения к сужению постепенно разрушают стенки сосудов», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, алкоголь также повышает проницаемость сосудистых стенок. В них легче проникают токсичные вещества и жиры, что запускает хроническое воспаление и провоцирует преждевременное образование атеросклеротических бляшек. Эти процессы могут привести к инсульту.

Холдин подчеркнул, что безопасного количества алкоголя не существует, а мнение о безвредности одного бокала — миф. Сейчас в Московской области проходит Неделя борьбы с инсультом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.