Нарколог из Люберец предупредил об опасности сочетания вейпов и сигарет

Совместное употребление вейпов и обычных сигарет повышает риск инсульта на 80% по сравнению с курением только сигарет. Об этом рассказал заместитель главврача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заместитель главврача по организационно-методической и клинико-экспертной работе Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев рассказал о связи курения с инсультом.

По приведенным им данным медицинских исследований, у курильщиков инсульт случается более чем на 80% чаще, чем у некурящих. Риск растет с количеством сигарет: при курении менее 10 штук в день вероятность увеличивается на 46%, пачка в день добавляет еще 27–48%, а две пачки и более повышают риск почти в пять раз. Исследования также связывают использование электронных сигарет с ростом числа инсультов среди молодых людей.

«Самая опасная привычка — «двойное курение», когда человек чередует вейпы с обычными сигаретами. Для таких людей риск инсульта взлетает на 80% по сравнению с теми, кто курит только сигареты», — рассказал Александр Дмитриев.

Специалист добавил, что бросить курить никогда не поздно. Тем, кто не может самостоятельно справиться с никотиновой зависимостью, он рекомендовал обращаться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера в своем городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.