В Химках завершается ремонт подъездов на улице Строителей и Юбилейном проспекте

В Химках в этом году ремонтируют 60 подъездов в 20 многоквартирных домах. Сейчас на завершающем этапе — работы на улице Строителей и Юбилейном проспекте, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

На данный момент работы ведутся в 40 подъездах — в них выполнено около 70% запланированных мероприятий. Еще 20 подъездов предстоит охватить ремонтом. Завершить все работы планируют до конца года.

В перечень работ входит покраска стен, потолков, перил, поручней, труб и радиаторов отопления, ремонт участков напольного покрытия, замена светильников, выключателей и почтовых ящиков. Кроме того, проводят остекление, а также ремонт или замену оконных рам в местах общего пользования и обновление входной группы — козырька, дверного проема, доводчиков.

«Подъезд — это место, которое мы видим каждый день. Именно с него начинается ощущение уюта и порядка в доме: чистота, свет, исправные окна и входная группа. Поэтому ремонт подъездов — это не формальность, а реальное изменение качества жизни в каждом доме», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

Ремонт подъездов — часть большой программы обновления жилого фонда Подмосковья. С 2025 года эти задачи развиваются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который объединяет направления по развитию жилья, дорог, городской среды и коммунального хозяйства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.