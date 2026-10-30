В России появилась Студенческая лига бильярдного спорта «Родина»

Студенческую лигу бильярдного спорта «Родина» представили 30 октября на форуме «Буря» в Москве. Она стала 40-й студенческой спортивной лигой страны.

Лигу учредили Федерация бильярдного спорта России, Российский студенческий спортивный союз и МИРЭА — Российский технологический университет. Проект поддержали министерство науки и высшего образования и министерство спорта. Организацию возглавил замминистра науки и высшего образования Айрат Гатиятов.

Лига объединит команды вузов из разных регионов. Организаторы планируют проводить регулярные турниры с возможностью выхода на всероссийский уровень.

«Для нас важно, чтобы у каждого студента была возможность заниматься тем видом спорта, который ему действительно интересен, независимо от уровня подготовки и места обучения», — заявил Гатиятов.

Первый сезон начнется в феврале 2027 года. Отборочные соревнования в федеральных округах продлятся до конца апреля. Их победители — 40 спортсменов — встретятся 14–16 мая в Доме русского бильярда «Москва» в столице.

Главный командный приз — автобус для университета. Победители личного зачета получат сертификаты на бильярдное оборудование для вузов.

Партнер лиги, инвестиционно-девелоперская Группа Родина, предоставит площадку для суперфинала.

По словам сооснователя и совладельца Группы Родина Владимира Щекина, русский бильярд — это часть национального культурного наследия страны и «интеллектуальный спорт с огромным потенциалом», который развивает важные качества — концентрацию, стратегическое мышление, решительность.

«Сегодня важно, чтобы у молодых людей появлялось больше возможностей заниматься этим видом спорта, совершенствовать мастерство и участвовать в соревнованиях. Мы рады стать партнером Студенческой лиги и предоставить площадку Дома русского бильярда „Москва“ для проведения всероссийского суперфинала. Уверен, что объединение усилий университетов, спортивного сообщества и бизнеса даст новый импульс развитию русского бильярда в России», — пояснил Щекин.

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