Binance пообещала возместить убытки после взлома на $6,3 млрд

Крупнейшая криптовалютная биржа мира заявила, что возьмет на себя финансовые последствия масштабного инцидента с безопасностью. Для расследования произошедшего Binance временно ограничила операции с депозитами и выводом средств.

Binance в своем заявлении пообещала полностью компенсировать убытки, связанные с хакерской атакой. Общий ущерб от инцидента компания предварительно оценила примерно в 6,3 млрд долларов. При содействии партнеров удалось заморозить около 3 млрд долларов в криптовалютных активах, сообщила биржа.

По предварительной версии компании, злоумышленники могли воспользоваться скомпрометированным ноутбуком инженера, чтобы получить доступ к внутреннему сервису и инициировать несанкционированные транзакции. Признаков утечки закрытых ключей от криптокошельков Binance пока не обнаружила.

На время проверки биржа приостановила вывод средств. Позднее компания уточнила, что пополнение счетов уже не затронуто, однако вывод остается временно ограниченным на период усиления защиты. Binance заявила, что покроет потери за счет собственного фонда SAFU и средств компании.

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