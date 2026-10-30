Премию «Заслуженно» вручат лучшим риелторам Москвы

Авито Недвижимость запускает премию «Заслуженно» для агентов и агентств недвижимости. Ее получат специалисты, которые качественно работают с клиентами: размещают актуальные и проработанные объявления, быстро отвечают на обращения и помогают покупателям и продавцам пройти путь от первого контакта до следующего шага в сделке.

В премии предусмотрено 8 номинаций и специальный приз. Для агентов и агентств она станет дополнительным инструментом профессионального признания и укрепления репутации: статус победителя на Авито Недвижимости сделает достижения специалиста заметнее для клиентов. А покупателям и собственникам такой статус послужит дополнительным ориентиром при выборе профессионала.

Коммерческий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Кристина Полникова отметила, что на сегодняшний день роль профессионального агента особенно заметна. Рынок вторички оживляется, при этом растет доля сделок, где нужно связать продажу одного объекта с покупкой другого, выстроить цепочку участников, провести переговоры и учесть множество юридических и финансовых нюансов.

«Чем сложнее становится сделка и выше цена ошибки, тем важнее покупателю или собственнику понимать, кому он доверяет этот процесс. При этом большая часть работы хорошего риелтора обычно остается за кадром: качественно подготовленное объявление, скорость реакции, переговоры, организация просмотров и десятки решений на пути к сделке. „Заслуженно“ — наш способ сделать этот профессиональный результат более заметным. Для клиентов премия может стать дополнительным ориентиром при выборе специалиста, а для самих агентов — профессиональным признанием и преимуществом», — отметила Полникова.

В трех основных номинациях профессиональные аккаунты агентов и агентств, соответствующие условиям премии, участвуют автоматически — подавать заявку не нужно. Каждая номинация при этом оценивает свою сторону профессиональной работы.

В категориях «Профи рынка вторичной недвижимости» и «Профи загородного рынка» учитывается, насколько эффективно объявления специалистов привлекают покупателей и помогают перейти от обращения к просмотру, встрече или другому следующему шагу.

«Золотой стандарт качества» отметит тех, кто стабильно держит высокий уровень сервиса: размещает только актуальные объявления с достоверной информацией и реальными ценами, а также оперативно отвечает на звонки и сообщения покупателей.

Отдельные номинации предусмотрены для участников партнерских сервисов «Комфортная сделка» и «Новостройки для агентов» — в них учитываются результаты работы внутри этих сервисов за 2026 год.

Чтобы результаты участников основных номинаций были сопоставимыми, их разделят по масштабу работы на три лиги — «Эксперты», «Лидеры» и «Титаны», — а также на 5 географических групп: столицы, Юг и Кавказ, Поволжье, Центр и Северо-Запад, а также Урал, Сибирь и Восток. Так профессионалы будут сравниваться с участниками сопоставимого масштаба, работающими в той же части страны.

Отдельная номинация «Герой рынка» покажет ту часть профессии, которую нельзя оценить только по данным платформы. Агенты смогут рассказать о самой сложной или необычной сделке из своей практики — например, о ситуации, где пришлось одновременно выступать переговорщиком, юристом, медиатором или психологом. Для участия нужно самостоятельно подать историю в любом из доступных форматов — текстом, с фотографиями или видео. Победителя определит жюри премии.

Первый предварительный рейтинг премии опубликуют 11 ноября. Далее позиции участников будут регулярно обновляться и могут меняться до завершения премии. Каждый месяц профессионалы будут получать информацию о своих результатах и рекомендации по работе с объявлениями и обращениями — они помогут повысить эффективность работы на площадке, а значит, и шансы на победу.

Участники, вошедшие в топ-10 своих номинаций, получат статус финалистов, специальный значок в профиле на Авито Недвижимости и электронный диплом. Победители также получат именной диплом, статуэтку и прочие знаки отличия, а в зависимости от номинации — другие призы, среди которых 100 тыс. бонусов на продвижение. Итоги премии подведут на церемонии награждения в Москве в марте 2027 года.