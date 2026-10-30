Из Подмосковья в зону СВО отправили помощь

Единороссы из Жуковского, Серпухова, Долгопрудного и Одинцово отправили бойцам на передовой и жителям приграничья новую партию помощи. Всего с начала года из Подмосковья в зону СВО доставили более 2,7 тысячи тонн грузов.

Из Жуковского передали две тонны помощи: рации, маскировочные сети, антидроновые покрывала, стройматериалы, продукты питания, канистры под топливо и посылки из дома.

«Эта работа требует больших усилий и самоотдачи, но именно она является основой для поддержки тех, кому сейчас нужна поддержка», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава Жуковского Андроник Пак.

В общественную приемную партии Серпухова обратилась руководитель волонтерского объединения «Территория Z» с просьбой помочь сформировать и погрузить помощь. Депутаты «Единой России» оперативно откликнулись: помогли с закупкой продуктов и выделили транспорт. В итоге на Сумское направление отправили тонну продуктов длительного хранения и воду.

«Подобные обращения рассматриваем в приоритетном порядке. Мы всегда на связи с волонтерами, помогаем с логистикой и решением организационных вопросов», — рассказал руководитель общественной приемной Серпуховского отделения «Единой России» Вадим Моторин.

В Долгопрудном помощь оказали адресно. Участнику СВО с позывным «Ленин» — саперу и инструктору по дронам — перед возвращением на передовую передали специально настроенный ноутбук. Техника необходима для работы в лаборатории по программированию и подготовке беспилотников.

«Когда получаешь такую помощь, понимаешь: за тобой стоит не просто кто-то абстрактный далеко в тылу, а конкретные люди, которые знают, что нужно. Ноутбук для нашей лаборатории — это не просто техника. Это возможность готовить дроны быстрее и качественнее», — сказал военнослужащий.

Всего с начала года из Долгопрудного в зону СВО отправили более 12 тонн груза, а в ходе локальных гуманитарных миссий передали еще порядка 7 тонн.

В Одинцове партийцы помогли волонтерам из Новой Трехгорки: для инженерно-саперной роты закупили газовые баллоны для плиток, волонтерам передали 23 радиостанции для 17 подразделений. Еще одна адресная помощь — семье переселенцев из Белгородской области: продуктовые наборы и бытовые принадлежности.

В 2025 году «Единая Россия» отправила в зону спецоперации свыше 5 тысяч тонн гумпомощи, а всего с начала СВО бойцам и жителям новых регионов направили более 20 тысяч тонн грузов. Присоединиться к сбору может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.