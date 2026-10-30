На Бали взорвался катер с россиянами: туристы час ждали эвакуации

После взрыва катера с россиянами на Бали, туристам пришлось прыгать за борт и больше часа ждать эвакуации. Об этом сообщает SHOT .

Накануне Мурад, Амиран, Алима и Амина отправились на частный снорклинг-тур у острова Нуса-Пенида. Катер вышел около 12:30, прошел бухты Manta Bay и Crystal Bay, а в 13:40 при выходе из Gamat Bay в кормовой части судна произошел взрыв — предварительно, рванул аккумулятор. Огонь быстро охватил катер.

Отдыхающие вместе с гидом прыгнули в воду и добрались до берега. Помощь пришла только в 14:50: их заметил проходивший мимо катер и поднял на борт. Туристы не пострадали, а капитана госпитализировали с серьезными ожогами ног.

Незадолго до ЧП катер проходил ремонт и техобслуживание, а перед самим туром его проверили и признали исправным. В настоящее время полиция Нуса-Пениды выясняет точную причину взрыва.

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