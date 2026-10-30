Аксаков объяснил, почему российские криптобиржи безопаснее иностранных

Российские криптобиржи будут безопаснее зарубежных площадок благодаря отечественному регулированию — они находятся в российском контуре контроля. Так на инцидент с Binance, потери которой могли составить $6,3 млрд , отреагировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщивший об этом ТАСС .

Криптобиржи в России окажутся надежнее зарубежных площадок за счет российского регулирования.

«Российские биржи будут все равно безопаснее, поскольку они регулируются российским законодательством и будут находиться в российском контуре контроля и регулирования», — сказал Аксаков.

Поводом для заявления стал инцидент с крупнейшей криптобиржей Binance. Бывший директор платформы Чанпэн Чжао сообщил о возможном взломе, после чего компания признала, что потери в результате «инцидента с безопасностью» могли достичь $6,3 млрд.

Аксаков, комментируя ситуацию, призвал россиян к максимальной осторожности при работе с криптовалютами.

«Если говорить о ситуации, которая сейчас сложилась, она еще раз подтверждает большую рискованность использования этих инструментов, и соответственно надо миллион раз подумать прежде, чем на этом рынке работать. Надо быть очень аккуратными, очень профессиональными», — подчеркнул депутат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.