Аксаков объяснил, почему российские криптобиржи безопаснее иностранных
Российские криптобиржи будут безопаснее зарубежных площадок благодаря отечественному регулированию — они находятся в российском контуре контроля. Так на инцидент с Binance, потери которой могли составить $6,3 млрд, отреагировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщивший об этом ТАСС.
Криптобиржи в России окажутся надежнее зарубежных площадок за счет российского регулирования.
«Российские биржи будут все равно безопаснее, поскольку они регулируются российским законодательством и будут находиться в российском контуре контроля и регулирования», — сказал Аксаков.
Поводом для заявления стал инцидент с крупнейшей криптобиржей Binance. Бывший директор платформы Чанпэн Чжао сообщил о возможном взломе, после чего компания признала, что потери в результате «инцидента с безопасностью» могли достичь $6,3 млрд.
Аксаков, комментируя ситуацию, призвал россиян к максимальной осторожности при работе с криптовалютами.
«Если говорить о ситуации, которая сейчас сложилась, она еще раз подтверждает большую рискованность использования этих инструментов, и соответственно надо миллион раз подумать прежде, чем на этом рынке работать. Надо быть очень аккуратными, очень профессиональными», — подчеркнул депутат.
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