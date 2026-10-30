Врачи Подольской больницы проводят диспансеризацию на предприятиях

Врачи Подольской областной клинической больницы выезжают на предприятия и в учреждения для диспансеризации и вакцинации. В ДК «Октябрь» они осмотрели и вакцинировали около 40 сотрудников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медики обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы провели осмотры и вакцинацию в ДК «Октябрь». Руководство учреждения отметило, что диспансеризация была хорошо организована и не заняла у сотрудников много времени.

«Проведение медосмотра без отрыва от рабочего процесса экономит время сотрудников и не требует дополнительных материальных затрат, а также позволяет предупреждать и выявлять патологии», — рассказала заведующая терапевтическим отделением больницы Екатерина Константиновна Чепрасова.

По ее словам, это помогает значительно уменьшить число пропущенных по болезни рабочих дней. Выездной формат удобен и сотрудникам, которым не нужно искать время для осмотра вне работы, и работодателям.

Пациенты больницы могут пройти диспансеризацию в будни и в субботние Единые дни диспансеризации. В теплое время года врачи также принимают по субботам в парке имени Виктора Талалихина. Мобильный фельдшерско-акушерский пункт выезжает в удаленные населенные пункты округа.

31 октября с 9:00 до 14:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи Подольской больницы можно будет пройти онкоскрининг и первый этап диспансеризации. Профилактические осмотры и диспансеризация — одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.