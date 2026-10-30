В Раменском округе строят дом с детсадом на 80 мест и кабинетом врача

Девятиэтажный дом в поселке Кратово Раменского муниципального округа готов на 94%. Строительство планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Жилой дом со встроенным детским садом и помещением врача общей практики возводят на Нижегородской улице в составе ЖК «КратовоГрадЪ». Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку объекта.

Готовность здания составляет 94%. Строители выполняют фасадные работы, внутреннюю отделку помещений общего пользования и благоустройство территории.

На первом этаже предусмотрены детский сад на 80 мест с группами неполного дня, помещение врача общей практики и офисы. Такая инфраструктура позволит жителям получать часть повседневных услуг рядом с домом.

Общая площадь девятиэтажного здания превышает 22,2 тыс. кв. метров. В нем предусмотрены 336 квартир: 184 однокомнатные, 64 двухкомнатные, 32 трехкомнатные и 56 студий. Застройщик намерен завершить строительство до конца 2026 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.