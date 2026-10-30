Почти 500 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Московского региона

Утром в пятницу в четырех аэропортах Московского региона задержаны или отменены почти 500 рейсов, сообщает АТОР .

Воздушные гавани снова работают на прием и отправку самолетов — временные ограничения сняты. Однако расписание еще не восстановлено, пассажирам стоит готовиться к задержкам.

По данным онлайн-табло за период с 21:00 29 октября до 10:00 30 октября, 357 рейсов задержаны, еще около 130 отменены. Более 100 бортов, которые летели в Москву, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Часть самолетов вернулась в аэропорт вылета.

Некоторые рейсы перенаправляли в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Минск и другие города. Аэропорт Пулково принял 27 самолетов, которые следовали в Москву. Большинство пассажиров высадили в терминал. Авиакомпании предлагают отправить людей в столицу альтернативными способами. Из-за длительных ограничений корректируется расписание рейсов между Санкт-Петербургом и столицей.

В аэропортах напоминают, что для восстановления расписания нужно время. Полетные программы корректируются. Службы аэропортов и авиакомпаний работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляют воду и питание.

Гражданам перед выездом в аэропорт рекомендуют проверить статус рейса.

Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили на фоне атаки БПЛА. Всего на Московский регион с вечера четверга летело 862 БПЛА.

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