«Магия» чисел: почему люди замечают мистику в определенные даты?

Почему людям свойственно видеть признаки мистического в определенные даты? Например, в Велесову ночь — древний праздник перехода из осени в зиму. О том, почему мы обращаем внимание на «паранормальные» явления, рассказал РИАМО психолог Никита Иванов.

«Работает механизм фокусирования внимания. Когда мы сосредотачиваемся на чем-то, мы начинаем замечать вещи, связанные с объектом сосредоточения. Например, вы замечали, как зудит кожа головы в месте, где начинают расти волосы? Сосредоточьтесь на этом ощущении. А теперь заметьте, что это ощущение появилось только тогда, когда вы это прочитали. В обычной жизни вы это не замечаете. Так же и про мистику — мы, как дети, начинаем играть в игру, и соответственно видим больше подтверждений и „знаков“», — объясняет Иванов.

Психолог отмечает, что ровно тот же принцип работает и со «страшными» забавами про призыв Пиковой дамы и прочих персонажей городских легенд. Если вы ждете, что сейчас должно произойти что-то мистическое, то любой скрип, стук, дуновение ветра, игра света и тени будут истолкованы в пользу паранормального.

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается праздник перехода из осени в зиму — Велесова ночь. Считалось, что в это время граница между мирами истончается, и в нашу реальность приходят духи. Славяне в древности предпочитали в эту ночь не выходить из дома, не разговаривать с незнакомцами и жечь как можно больше свечей.

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