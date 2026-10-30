В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар

За 29 октября на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар. Очаг в километре от деревни Асташково заметили местные жители и сообщили о нем по номеру 112. Информацию передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

В тушении участвовали пять сотрудников лесопожарных формирований и три единицы техники. Пожар ликвидировали. Его причиной стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности.

Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

В комитете напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц достигают 60 тыс. рублей, для должностных — 110 тыс. рублей, для юридических — 2 млн рублей. Уголовное наказание может предусматривать лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.