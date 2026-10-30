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Адвоката наказали за отказ сдать телефон на входе в СИЗО Балашихи

Адвокат из подмосковной Балашихи получил штраф за неповиновение законному требованию сотрудников уголовно-исполнительной системы при посещении СИЗО № 4 «Медведь», сообщает «Сайт MK.Ru» .

Инцидент произошел в начале октября. На входе юрист отказался сдать предметы, запрещенные к проносу в служебное помещение. Во время досмотра сотрудники нашли в его рюкзаке мобильный телефон и сим-карту.

Бабушкинский суд привлек адвоката к административной ответственности и назначил штраф в размере 4000 рублей.

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