Студенческие команды сразились на кибертурнире в Химках

В Химках прошел окружной отборочный турнир по Counter‑Strike 2. В нем участвовали студенческие команды из Химок, Солнечногорска, Лобни и Дмитрова. Соревнования состоялись в киберклубе на улице Кирова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир вошел в региональный проект «Гвардейская машина» от местного отделения «Молодой Гвардии». В Подмосковье запланировано 12 отборочных этапов — по одному в каждом городе.

Формат 5 на 5 требовал от игроков мастерства и слаженности. В турнире сыграли 8 команд, а финал получился напряженным — он длился три карты и завершился в овертайме. Победила команда филиала «АРКТ» МАИ из Химок. Скоро ребята выступят на региональном этапе в Серпухове.

Для «Молодой Гвардии» киберспорт — часть системной работы со студентами. С 2025 года в колледжах и вузах региона открыто более 150 клубов МГЕР, и турниры стали для них регулярной активностью: они объединяют студентов, дают площадку для общения и помогают привлекать новых участников.

Спонсором турнира выступила Торгово‑промышленная палата городского округа Химки, а партнером и площадкой — местный киберклуб. При такой поддержке в Химках планируют и дальше проводить студенческие киберспортивные турниры.