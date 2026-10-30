Мефедроновые зайцы: уральцы продавали наркотики в плюшевых игрушках

Пара из Екатеринбурга продавала наркотики, пряча их в мягкие игрушки, сообщает URA.RU .

Злоумышленники отправляли зайцев с запрещенными веществами через курьеров, те передавали их покупателям. За наркотики, упакованные в игрушку, пара брала доплату в размере до 1 тыс. рублей.

Сначала правоохранители поймали одного из покупателей злоумышленников, а затем вышли и на них самих. В ходе обыска в доме у пары нашли 42 грамма мефедрона и множество мягких игрушек.

Мужчину приговорили к 11 годам колонии, его сообщница получила столько же, но ей отсрочили наказание до 14-летия дочери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.