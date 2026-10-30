В Звенигороде впервые представили триптих Малевича из Русского музея

Звенигородский государственный музей-заповедник 30 октября открыл выставку «Малевич. Простые фигуры». Три работы 1923 года — «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг» — впервые экспонируются в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка из собрания Государственного Русского музея пройдет в Звенигородском манеже до 31 января 2027 года. Проект приурочен к 150-летию Казимира Малевича, которое отметят в 2029 году. Куратором и архитектором выступил Юрий Аввакумов.

Квадрат, крест и круг представлены как фундаментальные образы мироздания, раскрывающие супрематизм как художественную и философскую систему.

«Сначала мы думали привезти только «Черный квадрат», но решили показать весь триптих», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Малевич жил и работал в Кунцеве, Немчиновке, Ромашкове и Барвихе. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов назвал выставку вершиной сотрудничества двух музеев. Программа началась в 2022 году и уже включала успешные выставки Левитана, Шишкина и Рериха. Директор Звенигородского музея Елена Кожевникова отметила связь этой земли с Андреем Рублевым и Казимиром Малевичем.

Аввакумов включил три фигуры в архитектуру экспозиции: зал имеет форму креста, картины размещены на разных стенах, вход выполнен как вращающийся квадратный портал. Посетителям предлагают рассматривать каждую работу 5, 15 или 30 минут, наблюдая за изменением восприятия.

Также представлена реконструкция «Супрематической архитектурной модели» 1927 года, обозначившей переход к «новой классической архитектуре». Аввакумов создал ее в 2002 году для выставок в Берлине, Нью-Йорке и Хьюстоне. Куратор напомнил, что в письме 1931 года Малевич завещал похоронить себя в Барвихе и установить колонну с вышкой и телескопом для наблюдения за Юпитером. В интерактивной части можно управлять фигурами на экранах.

Организаторы — министерство культуры и туризма Московской области, Русский музей и Звенигородский музей-заповедник. Билеты доступны на сайте музея-заповедника. Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.