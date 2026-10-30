Не смотрите это в одиночку: 15 культовых фильмов ужасов, после которых захочется включить свет

Признайтесь: хоть раз вы смотрели хоррор из-под одеяла, оставив лишь маленькую щелочку для одного глаза? Жанр умеет главное: заставлять нас добровольно бояться и просить добавки. РИАМО собрало 10 культовых фильмов ужасов, которые стали легендами, переписали правила и нашли тысячи подражателей. Свет лучше не выключать.

1. «Психо» (1960)

Фото - © Кадр из фильма «Психо» (1960)

Секретарша Мэрион Крейн прихватывает чужие деньги, сбегает из города и останавливается на ночь в придорожном мотеле. Его хозяин, застенчивый Норман Бейтс (Энтони Перкинс), кажется милым и немного странным. Но у этого мотеля, как и у самого Нормана, есть свои тайны. Режиссер Альфред Хичкок снимал фильм на скромный бюджет силами своей телевизионной команды. По преданию, он скупал экземпляры романа Роберта Блоха, чтобы никто не узнал сюжет заранее. А зрителей просил не опаздывать: после начала сеанса в зал не пускали.

2. «Изгоняющий дьявола» (1973)

Фото - © Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

В Джорджтауне живет 12-летняя Реган, дочь известной актрисы Крис Макнил (Эллен Берстин). С девочкой происходят пугающие перемены, врачи разводят руками, и отчаявшаяся мать обращается к священникам. Режиссер Уильям Фридкин снял картину по роману Уильяма Питера Блэтти, который сам написал сценарий. Это первый хоррор, номинированный на «Оскар» как лучший фильм. Статуэток у ленты две: за адаптированный сценарий и за звук. В кинотеатрах, по рассказам, зрителям становилось дурно прямо на сеансах.

3. «Техасская резня бензопилой» (1974)

Фото - © Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» (1974)

Пятеро друзей едут на фургоне по жаркому Техасу, чтобы проверить могилу родственника, и сворачивают к одинокому дому. Хозяева встречают их совсем не так, как положено в гостеприимном штате. Режиссер Тоуб Хупер снимал фильм на крошечный бюджет, по разным данным порядка 140 тысяч долларов, в изнурительную жару. Картину рекламировали как основанную на реальных событиях, хотя на деле это лишь отдаленное вдохновение историей маньяка Эда Гина. Маска Кожаного лица с тех пор стала иконой жанра.

4. «Чужой» (1979)

Фото - © Кадр из фильма «Чужой» (1979)

Экипаж грузового корабля «Ностромо» просыпается раньше срока: бортовой компьютер поймал загадочный сигнал с неизвестной планеты. Космонавты отправляются на разведку и приводят на борт того, кого лучше было бы оставить там. Режиссер Ридли Скотт сделал из космоса самое недружелюбное место во Вселенной, а героиня Сигурни Уивер, лейтенант Рипли, стала одной из главных героинь в истории кино. Облик существа придумал швейцарский художник Ганс Руди Гигер. В одной из самых известных сцен актерам не рассказали, как именно она будет выглядеть, поэтому их испуг на экране настоящий.

5. «Сияние» (1980)

Фото - © Кадр из фильма «Сияние» (1980)

Писатель Джек Торранс (Джек Николсон) берет работу зимнего смотрителя в огромном отеле «Оверлук», затерянном в заснеженных горах. Вместе с ним туда едут жена Венди (Шелли Дюваль) и маленький сын Дэнни (Дэнни Ллойд), наделенный необычным даром — «сиянием». Изоляция, пустые коридоры и странные звуки делают свое дело. Режиссер Стэнли Кубрик экранизировал роман Стивена Кинга, и сам писатель фильмом остался недоволен: он считал, что Кубрик исказил замысел. Зрителям это не помешало — картина стала эталоном психологического хоррора. Плавные кадры в коридорах отеля сняты с помощью стедикама, новинки по тем временам.

6. «Нечто» (1982)

Фото - © Кадр из фильма «Нечто» (1982)

Полярная станция в Антарктиде, до ближайшей цивилизации тысячи километров. Американские исследователи принимают к себе беглую собаку, за которой гнался вертолет с чужаками. Вскоре выясняется, что пришелец способен принимать облик любого живого существа, и никто больше не может быть уверен, что рядом с ним человек. Режиссер Джон Карпентер снял главную роль с Куртом Расселом. Картина вышла в одно время с «Инопланетянином», получила холодные отзывы и провалилась в прокате. Теперь это признанная классика. Эффекты создал совсем молодой Роб Боттин, который, по рассказам, работал почти без сна.

7. «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Фото - © Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Подростки из тихого городка видят один и тот же сон. В нем их преследует человек с обожженным лицом, в полосатом свитере и перчатке с лезвиями. Скоро выясняется, что заснуть там, где он тебя найдет, опаснее всего. Фредди Крюгера сыграл Роберт Инглунд, а режиссером стал Уэс Крейвен. Идею он, по собственным словам, подсмотрел в газетных заметках о людях, которые боялись спать. Для свитера выбрали красно-зеленые полосы: в сочетании эти цвета, как писал Крейвен, неприятны для глаз. В фильме дебютировал на экране Джонни Депп.

8. «Молчание ягнят» (1991)

Фото - © Кадр из фильма «Молчание ягнят» (1991)

Молодая стажерка ФБР Клариса Старлинг (Джоди Фостер) получает задание: взять интервью у заключенного психиатра Ганнибала Лектера (Энтони Хопкинс), блестящего ума и каннибала. Он может помочь найти серийного убийцу по прозвищу Буффало Билл, и каждый разговор с ним превращается в опасную игру. Режиссер Джонатан Демме экранизировал роман Томаса Харриса. Хопкинс появляется на экране всего около 16 минут, но за эту роль получил «Оскар». Картина забрала все пять главных статуэток: за лучший фильм, режиссерскую работу, мужскую и женскую роли и адаптированный сценарий. До сих пор такое удавалось лишь единицам, и, что редкость, фильм принадлежит к жанру, который «Оскар» обычно обходит стороной.

9. «Звонок» (1998)

Фото - © Кадр из фильма «Звонок» (1998)

Журналистка расследует городскую легенду: говорят, есть видеокассета, после просмотра которой раздается телефонный звонок, а спустя семь дней человек умирает. Героиня решает проверить это на себе, и обратный отсчет начинается. Режиссер Хидэо Накати экранизировал роман Кодзи Судзуки, а фильм запустил настоящую волну японских хорроров, которую стали называть «джей-хоррором». Девочка с длинными черными волосами, закрывающими лицо, стала мировой иконой страха. В 2002 году вышел американский ремейк с Наоми Уоттс, но многие зрители считают оригинал страшнее.

10. «Ведьма из Блэр» (1999)

Фото - © Кадр из фильма «Ведьма из Блэр» (1999)

Трое студентов-киношников отправляются в лес в Мэриленде, чтобы снять документальный фильм о местной легенде о ведьме. Дорогу назад они так и не находят, а то, что осталось на пленке, мы смотрим «глазами» героев. Режиссеры Дэниел Мирик и Эдуардо Санчес сделали фильм на копейки, по разным данным, от 35 до 60 тысяч долларов. А в прокате он собрал около 250 миллионов. Актеры играли под своими настоящими именами и импровизировали, получая от съемочной группы минимум информации. А рекламная кампания убеждала публику, что молодые люди действительно пропали.

11. «Пила: Игра на выживание» (2004)

Фото - © Кадр из фильма «Пила: Игра на выживание» (2004)

Двое незнакомцев, врач Лоуренс Госсетт (Кэри Элвис) и фотограф Адам (Ли Уоннелл), приходят в себя в грязной ванной, прикованные цепями к трубам. Между ними лежит мертвое тело, а у обоих в карманах кассеты с записью голоса загадочного Конструктора. У героев есть время, чтобы решить, чем они готовы заплатить за свободу. Режиссер Джеймс Ван и сценарист Ли Уоннелл начинали со своей короткометражки, а полнометражку сняли примерно за 18 дней при бюджете около 1,2 миллиона долларов. Фильм собрал в прокате больше сотни миллионов и положил начало длинной франшизе.

12. «Мертвые дочери» (2007)

Фото - © Кадр из фильма «Мертвые дочери» (2007)

Компания друзей-москвичей оказывается связана с проклятием: в течение трех дней они не могут совершать дурные поступки, иначе умрут. Корни истории уходят в трагедию прошлого: когда-то безумная мать утопила своих трех маленьких дочерей. Режиссер Павел Руминов явно ориентировался на японский «Звонок», о котором мы писали выше. Бюджет картины был скромным, около 1,2 миллиона долларов, а в российский прокат она вышла 1 февраля 2007 года. Критики встретили ее сдержанно, но зрители пошли в кино. Отдельный любопытный факт: права на голливудский ремейк выкупила студия Gold Circle Films еще до выхода оригинала. Для отечественного хоррора такой интерес за рубежом был большой редкостью.

13. «Прочь» (2017)

Фото - © Кадр из фильма «Прочь» (2017)

Фотограф Крис (Дэниел Калуя) впервые едет знакомиться с родителями девушки Роуз (Эллисон Уильямс). Их загородный дом утопает в зелени, хозяева слишком радушны, а гости ведут себя странно. Чем дольше длятся выходные, тем меньше Крису хочется оставаться. Для комика Джордана Пила это режиссерский дебют, и он сразу получил «Оскар» за оригинальный сценарий. Фильм сняли на скромный бюджет, а собрал он по всему миру больше 250 миллионов долларов.

14. «Оно» (2017)

Фото - © Кадр из фильма «Оно» (2017)

Тихий американский городок Дерри, штат Мэн, где время от времени бесследно пропадают дети. Группа подростков, которых одноклассники называют неудачниками, обнаруживает, что за исчезновениями стоит древнее существо. Чаще всего оно принимает облик клоуна Пеннивайза. Режиссер Андрес Мускетти экранизировал одноименный роман Стивена Кинга, а Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард. Среди юных героев появились Финн Вулфхард, ставший известным по сериалу «Очень странные дела», и Софи Лиллис. Фильм сняли на умеренный бюджет, а собрал он по миру более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хорроров в истории. Любопытно, что в 1990 году по тому же роману уже снимали мини-сериал, где клоуна играл Тим Карри, и многие зрители до сих пор считают его образ эталонным.

15. «Реинкарнация» (2018)

Фото - © Кадр из фильма «Реинкарнация» (2018)

После смерти матери, с которой у нее были непростые отношения, героиня Тони Коллетт пытается справиться с горем, но в семье начинают происходить пугающие события. Это полнометражный дебют режиссера Ари Астера. В рейтинге самых страшных хорроров десятилетия, который составило издание Collider, картина заняла третье место. Игру Коллетт отдельно хвалили критики: актриса держит напряжение практически в каждой сцене.