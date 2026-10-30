Два человека, в том числе сапер, погибли при разминировании дорог в Алешках
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что при разминировании дорог в Алешках Херсонской области погибли два человека. Один из них — сапер, сообщают «Вести».
ВСУ заминировали дороги на пути в Алешки. Лантратова выразила соболезнования родным и близким погибших.
По информации Минобороны, погибшим сапером является гвардии сержант 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Андрей Ведерников.
Он получил ранение во время взрыва устройства, установленного украинским БПЛА. Оно срабатывает при приближении. Трагедия произошла 28 октября.
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