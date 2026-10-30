Два человека, в том числе сапер, погибли при разминировании дорог в Алешках Спецоперация сегодня в 13:54 Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что при разминировании дорог в Алешках Херсонской области погибли два человека. Один из них — сапер, сообщают «Вести».