МосОблЕИРЦ изменит график работы в начале ноября

Клиентские офисы МосОблЕИРЦ в начале ноября изменят режим работы из-за Дня народного единства и планового обновления инфраструктуры. Ограничения также затронут дистанционные сервисы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

3 ноября клиентские офисы Единого расчетного центра Московской области закроются на час раньше обычного. 4 ноября, в День народного единства, все офисы будут закрыты.

С 6 по 8 ноября работа очных и дистанционных сервисов будет ограничена из-за планового обновления и усовершенствования инфраструктуры. 7 ноября также будут закрыты клиентские офисы расчетного центра и его представительства в МФЦ. 9 ноября все офисы и сервисы вернутся к обычному режиму работы.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что расчетный центр меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, в первую очередь внедряет новые цифровые технологии.

По его словам, основные вопросы жителей касаются образования задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. Анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.