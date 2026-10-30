Россия помогает странам Африки планировать разработку месторождений

«Мы делаем картографию, изучаем пробы пород и можем составить перспективные планы развития будущих месторождений этих стран. Вот на примере Судана мы несколько лет работали, с 2021 года, и в одном из районов этой страны мы можем прогнозировать будущие запасы золота, серебра, меди, платины», — заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

По словам министра, эти разработки станут основой для развития экономики африканских стран. Козлов подчеркнул, что российская геологическая школа пользуется доверием, а реализация планов государств зависит в том числе от точности прогнозов геологов.

28 октября Козлов заявил, что Россия выступает за справедливое освоение ресурсов Африки: основную выгоду должны получать владельцы недр. Он также отметил, что Россия добывает 117 видов сырья, занимает первое место в мире по объемам газа и алмазов и входит в тройку лидеров по запасам золота, титана и цинка.

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