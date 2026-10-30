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Новая котельная в Воскресенске обеспечит теплом 29 домов и соцобъекты

Строительство блочно-модульной котельной в третьем квартале Воскресенска завершается. Она обеспечит отопление и горячее водоснабжение 29 многоквартирных домов и социальных объектов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность новой котельной в Физкультурном переулке, на участке № 12, достигла 97%. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку объекта. Сейчас на площадке прокладывают наружные инженерные сети и благоустраивают территорию.

К котельной подключат 29 многоквартирных домов, школы, детские сады, поликлинику и Дом культуры. Объект призван повысить надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома и учреждения третьего квартала Воскресенска.

Проект реализуют в рамках инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения городского округа. Помимо строительства котельной, предусмотрены автоматизация и диспетчеризация оборудования. Это позволит удаленно контролировать его работу и оптимизировать расход ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.