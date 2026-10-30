Более 150 медиков устроились на работу в Подмосковье по земским программам

Более 150 медицинских работников с начала года трудоустроились в сельские медучреждения Подмосковья по программам «Земский доктор/Земский фельдшер». Участники могут получить единовременные выплаты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи и средний медицинский персонал, которые устраиваются на работу в сельские населенные пункты Подмосковья, могут участвовать в программах «Земский доктор/Земский фельдшер» и получить единовременную выплату.

«Для нас важно, чтобы жители небольших и отдаленных населенных пунктов могли получать медицинскую помощь рядом с домом. Поэтому мы продолжаем привлекать специалистов в сельские медучреждения. С начала года в Подмосковье трудоустроились более 150 «земских» медицинских работников», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Врачи получают 1 млн или 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал — 500 тыс. или 750 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от удаленности населенного пункта, в котором будет работать специалист.

Участвовать могут врачи различных специальностей, в том числе терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, онкологи, рентгенологи, врачи общей практики, а также средний медицинский персонал. Для этого необходимо обратиться в кадровую службу медицинской организации.

Подробнее о программах и других мерах социальной поддержки медработников можно узнать на сайте https://rabota-vrachom.ru.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.