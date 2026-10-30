сегодня в 11:20

Украинские БПЛА сбросили взрывчатку к трем школам и 17 детсадам в Брянске

Глава Брянской области Александр Ковальчук заявил, что украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянска, сообщает «Царьград» .

Ковальчук сообщил об атаке в мессенджере МАКС. Целью атаки стали социальные объекты.

«Враг целенаправленно нанес удар с помощью БПЛА по социальным объектам в Бежицком районе. Сброшено большое количество взрывчатых устройств по территории трех школ и 17 детских садов», — написал глава региона.

В районе атаки перекрыли движение транспорта. На месте работают оперативные службы, проводится разминирование.

Ковальчук призвал жителей оставаться дома и воздержаться от передвижения по атакованной территории.

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