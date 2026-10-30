сегодня в 11:15

Авария на уральской ТЭЦ оставила целый город без горячей воды

В Ревде Свердловской области остановка газотурбинной теплоэлектроцентрали привела к отключению горячей воды и снижению температуры отопления. Администрация города сообщила об аварийном отключении станции. После ее остановки прекратился подогрев воды, в теплосетях зафиксировали разрывы, сообщает «Царьград» .

Для восстановления теплоснабжения готовят запуск котельной №2. Подача горячей воды возобновится после восстановления работы системы, а на участках с повреждениями — после завершения ремонта.

Из-за происшествия на сетях в Ревде полностью перекрыли движение по улице Чехова на участке от улицы Максима Горького до улицы Жуковского.

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