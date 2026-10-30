В поликлинике Электростали начала прием оториноларинголог Лачын Овезова

Врач-оториноларинголог Лачын Овезова присоединилась к коллективу Электростальской больницы и принимает пациентов в городской поликлинике на улице Пушкина, 3, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Лачын Овезова начала работать в городской поликлинике Электростальской больницы на улице Пушкина, 3. Она помогает пациентам с заболеваниями уха, горла и носа.

Врач окончила Белгородский государственный национальный исследовательский университет по специальности «Лечебное дело», выбрав направление оториноларингологии.

«Моя мама — врач. Ее пример во многом повлиял на мой выбор профессии. Медицина — это возможность помогать людям, заботиться об их здоровье и делать жизнь лучше», — поделилась Лачын Овезова.

Для медиков в Подмосковье действуют различные меры социальной поддержки, в том числе программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и компенсация аренды жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.