В Красногорске начали рыть котлован первого дома ЖК «Аристов Берег»

Девелопер «Сити-21» приступил к разработке котлована под первый жилой дом комплекса «Аристов Берег» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители подготовили площадку и установили сигнальное ограждение. Сейчас экскаваторы послойно извлекают грунт до проектной отметки, а самосвалы вывозят его с территории. Геодезисты контролируют глубину и форму котлована. Работы ведут последовательно, устраивая откосы для предотвращения обрушения грунта.

После достижения проектной глубины строители уплотнят грунт, выполнят бетонную подготовку и приступят к армированию и бетонированию фундаментной плиты. Затем начнут возводить вертикальные конструкции подземной части дома.

ЖК «Аристов Берег» строится на участке площадью более 10,5 га рядом с лесопарковой зоной. Проект предусматривает пять домов высотой от 4 до 12 этажей на 2 119 квартир, школу на 550 учеников, детский сад на 260 мест, амбулаторию и два многоуровневых паркинга на 672 машино-места. На территории обустроят набережную, велодорожки, зеленые зоны и дворы без машин.

В министерстве также сообщили, что компания ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.